Butterfly | il film documentario che racconta la storia di Irma Testa

(Di giovedì 21 marzo 2019) Arriva nei cinema della Campania oggi giovedì 21 marzo “”, ilsulladi, la campionessa di boxe di Torre Annunziata e prima pugile donna italiana dellaa qualificarsi alle Olimpiadi a soli diciotto anni.ha solo 18 anni, ma è già una campionessa di boxe. Il suo successo è un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei paesi più difficili del napoletano. Tuttavia piùriesce nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore. Trascorre mesi nei ritiri di allenamento lontano da casa, sotto pressione e con enormi aspettative nei suoi confronti. Inizia ad insinuarsi in lei il dubbio se valga la pena o meno di rinunciare alla sua gioventù per i propri obiettivi.Applaudito dal pubblico e dalla critica all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, in concorso nella sezione “Alice nella ...

