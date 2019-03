Busta arancione Inps 2018 : a chi arriva e quando vederla online : Busta arancione Inps 2018 : a chi arriva e quando vederla online Come vedere la Busta arancione In arrivo la cosiddetta Busta arancione dall’ Inps . Entro fine anno – stando all’ annuncio del Presidente Inps Boeri – ad un milione di lavoratori arriverà l’ estratto contributivo con la simulazione dell’ importo della pensione futura. Il calcolo tiene conto della somma versata con i contributi, della retribuzione attesa e della presunta data di ...

Pensioni : «La Busta arancione non si tocca». 20 anni di peripezie sulla bussola previdenziale : Smentito dal Ministero del Lavoro lo storno dei fondi per l’invio delle informative previdenziali verso la remunerazione dei componenti del Cda dell’Inps...

Addio alla Busta arancione : governo la elimina per pagare gli stipendi del nuovo cda Inps : La busta arancione non esisterà più: il governo formato da Lega e M5s ha deciso di abolire la comunicazione postale inviata ai lavoratori per sapere quando e con che assegno potranno andare in pensione. La cancellazione serve per risparmiare fondi da dirottare ai 5 nuovi membri del consiglio d'amministrazione, ripristinato proprio dall'attuale governo.Continua a leggere