Bus,Sy:l'ho fatto per bloccare africani

"L'hoper dare un segnale all' Africa, perché glirestino lì e così non ci siano morti in mare". Lo ha detto in carcere a San Vittore Ouesseynou Sy, l'autista che ha sequestrato un bus con una scolaresca a Crema. Si è definito un "pansta" e ha spiegato di sperare anche nella vittoria delle destre in Europa "così non faranno venire gli". Intanto il padre di Ramy,il 13enne che ha nascondo il cellulare avvisando i CC chiede per il figlio la cittadinanza. "E'nato qui,vorremmo restare in Italia"(Di giovedì 21 marzo 2019)

