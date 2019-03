Bus incendiato | Ousseynou Sy trasferito nel reparto protetti Procura cerca il video che

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019)Sy, l’uomo che mercoledì ha dirottato eun autobus con a bordo una scolaresca di 51 alunni, è statoneldi San Vittore, quello per i detenuti che non possono stare insieme ad altri come i pentiti o i sex offenders, coloro che hanno compiuto reati contro donne e bambini e tra gli altri anche gli ex appartenenti alle forze dell’ordine. Il 47enne ha avuto in queste ore il colloqui con lo psicologo della casa circondariale in centro a Milano e, pur sembrando tranquillo, è sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria.Intanto, emergono ulteriori dettagli su come l’uomo sia riuscito a conservare il lavoro pur in presenza di precedenti per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito dai magistrati, Ouesseynou Sy si mise in malattia alcuni anni fa quando gli venne sospesa la patente, così che la società per cui ...

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato l'autista di un bus di una scuola media. Aveva prelevato 51 a… - emergenzavvf : #Bus incendiato a #SanDonatoMilanese (MI), dopo l’intervento effettuato dai @_Carabinieri_ , i #vigilidelfuoco hann… - riotta : Il ragazzino che si e' slegato, ha raccolto un telefonino sfuggito al terrorista e ha chiamato @_Carabinieri_ salva… -