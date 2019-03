Bus incendiato | ora la politica corre a colmare i vuoti normativi sui controlli Tanti i

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) “Abbiamo la statistica delle patenti ritirate, non esiste un albo aggiornato dei conducenti di mezzi di trasporto attivi: gli autisti vanno e vengono, esercitano oppure no, magari si fermano per un periodo e poi riprendono”. Dal Viminale si intravede in parte la natura del problema. Tutta l’Italia si chiede come sia stato possibile che un conducente con precedenti penali e patente sospesa nel 2007 per guida in stato di ebbrezza abbia potuto essere al volante del pullman bloccato ieri sulla Paullese, mentre dirottava il mezzo con 51 bambini a bordo. Un vuoto normativo, si ripete in queste ore, che non consente alle banche dati di comunicare e alle aziende di trasporto di avere informazioni puntuali e continue che vadano oltre le abilitazioni formali del possesso della patente per i mezzi adibiti a trasporto di persone e della carta di qualificazione per conducenti ...

