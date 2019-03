Bus dirottato | la telefonata di Adam al 112 | Ci stanno rapendo | fate presto

Bus dirottato e bruciato - la telefonata al 112 del bambino : "Non possiamo morire". L'audio : "Signore, ci stanno rapendo in un pullman. Ci minacciano con il coltello - dice il bimbo all'operatore del 112, che cerca di...

Bus dirottato e incendiato/ Milano - maresciallo : 'bimbi battevano le mani sui vetri' : Bus dirottato e incendiato a Milano: la testimonianza del maresciallo dei Carabinieri, ecco come ha salvato i bambini a bordo.

La7 - Myrta Merlino e il piccolo eroe dello scuolaBus dirottato : «Riflessione sullo Ius soli» : L'Aria che Tira Adam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestro dello scuolabus non finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia ...

AutoBus dirottato - il ragazzino chiama il 112 : “Aiuto ci minacciano con il coltello - fate presto non è un film” : Il giovane Adam chiama il 112: “Ci stanno rapendo con un pullman. Ci minacciano con il coltello”, sono queste le parole rivolte all’operatore che chiede spiegazioni mentre intima l’invio immediato di una pattuglia: “C’è della benzina per terra, non respiriamo più, fate presto, non è un film”. Parole concitate, ma pronunciate con grande lucidità dal ragazzino che ha contribuito a salvare i suoi compagni ...

Bus dirottato a Milano - l'autista : «Volevo usare i bimbi come scudo» : l'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha sequestrato e incendiato l'autobus con 51 ragazzi a bordo, ha detto agli inquirenti che lo avrebbe fatto «per dare un segnale all'Africa,...

Bus dirottato - parla Sy : "L'ho fatto per non fare venire gli africani in Italia | Volevo usare i bambini come scudo" : Ouesseynou Sy racconta la sua filosofia "panafricanista".I pm stanno cercando il video fatto col cellulare in cui diceva di sentirsi "esasperato dalla situazione migratoria".

Bus dirottato a Milano - caccia al video in cui l'autista Sy annunciava l'attentato. Salvini : «Togliergli la cittadinanza» : l'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha sequestrato e incendiato l'autobus con 51 ragazzi a bordo, anni fa riuscì a nascondere all'azienda per cui lavorava la sospensione della...

Bus dirottato a Milano - Ousseynou Sy aveva premeditato tutto : lenzuola nera per coprire i vetri del bus : L'autista in attesa dell'interrogatorio di convalida. Perquisita casa e auto: un collega sostiene che pochi giorni prima avesse acquistato su Internet un taser. Gli studenti: "Ha tolto tutti i martelletti dall'autobus"

Bus dirottato a Milano - bambini chiedono aiuto : 'Papà - l'autista dice che farà una strage' : Nella giornata di mercoledì 20 marzo, per le strade di Milano, si sono vissuti dei veri momenti di terrore a causa di un autista criminale che ha deciso di mettere in pericolo la vita di ben cinquantuno studenti della scuola media Vailati di Crema, che sono stati sequestrati dall'uomo. Si tratta del quarantasettenne senegalese, Ousseynou Sy, con cittadinanza italiana, che è stato fermato dopo un inseguimento e uno speronamento da parte delle ...

AutoBus dirottato. Il ragazzino eroe : «È stato spaventosissimo» : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiato«Eravamo tutti molto spaventati». È diventato un eroe il ragazzino della scuola media Vailati di Crema che è riuscito a dare l’allarme mentre il conducente dell’Autobus su cui viaggiavano 51 studenti, Ousseynou Sy, che avrebbe dovuto riaccompagnarli a scuola, ha dirottato il mezzo e ha appiccato il fuoco. «È stato spaventosissimo: ha svuotato ...

Bus dirottato a Milano - Ousseynou Sy nel reparto protetti a San Vittore : i pm cercano il video-manifesto : L'autista in attesa dell'interrogatorio di convalida. Perquisita casa e auto: un collega sostiene che pochi giorni prima avesse acquistato su Internet un taser

Bus dirottato e manifestazione clima : il mondo salvato dai ragazzini (in meno di una settimana) : In meno di una settimana due episodi, la manifestazione Fridays for future e il comportamento eroico dei ragazzini del bus dirottato a Crema, ci restituiscono un po' di quella speranza nel futuro che spesso noi adulti non abbiamo più. Ed è per questo che nella Giornata mondiale della Poesia non è male rileggere "Il mondo salvato dai ragazzini" di Elsa Morante, raccolta del 1968.Continua a leggere