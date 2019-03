Bus dirottato e manifestazione clima: il mondo salvato dai ragazzini (in meno di una settimana) (Di giovedì 21 marzo 2019) In meno di una settimana due episodi, la manifestazione Fridays for future e il comportamento eroico dei ragazzini del bus dirottato a Crema, ci restituiscono un po' di quella speranza nel futuro che spesso noi adulti non abbiamo più. Ed è per questo che nella Giornata mondiale della Poesia non è male rileggere "Il mondo salvato dai ragazzini" di Elsa Morante, raccolta del 1968.



matteosalvinimi : Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza… - Agenzia_Ansa : Fermato l'uomo che ha dirottato il bus con 51 ragazzini a bordo. I reati al momento ipotizzati nei suoi confronti s… - Agenzia_Ansa : #SanDonatoMilanese, dirotta bus e gli dà fuoco, terrore per 51 ragazzini. Bloccato dopo un inseguimento. La ricostr… -