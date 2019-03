Bus dirottato a Milano - il procuratore : 'Così i carabinieri hanno salvato tutti. Un'azione da film' : ' Voleva che tutto il mondo potesse parlare della sua vicenda ' e paradossalmente lui che 'ha chiesto di fermare le stragi ' in mare ora è accusato ' di strage ' per aver dirottato l'autobus sulla ...

Bus dirottato a Milano - Trump jr fa ironia : 'Perché non accogliere persone come lui?' : «Perché un Paese non dovrebbe volere più gente perbene come questa!?!»: così Donald Trump junior , il primogenito del presidente americano, ironizza su quanto accaduto a San Donato Milanese dove un ...