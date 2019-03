Bus dirottato a Milano | Ousseynou Sy nel reparto protetti a San Vittore | i pm cercano il

Bus dirottato e manifestazione clima : il mondo salvato dai ragazzini (in meno di una settimana) : In meno di una settimana due episodi, la manifestazione Fridays for future e il comportamento eroico dei ragazzini del bus dirottato a Crema, ci restituiscono un po' di quella speranza nel futuro che spesso noi adulti non abbiamo più. Ed è per questo che nella Giornata mondiale della Poesia non è male rileggere "Il mondo salvato dai ragazzini" di Elsa Morante, raccolta del 1968.Continua a leggere

Bus dirottato - come si è arrivati ad avere Ousseynou Sy al posto di guida? : (Foto: Massimo Alberico/Ipa) Stavolta Matteo Salvini ha ragione. Anche se forse dovrebbe darci qualche contestualizzazione in più invece di scandalizzarsi come un qualsiasi cittadino, cavalcando il giusto sconcerto per il fatto che Ousseynou Sy fosse alla guida di un autobus che stava riportando 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema dalla palestra all’istituto, distanti un paio di chilometri. Il senegalese nato in Francia e ...

Bus dirottato a Milano - caccia al video in cui l'autista Sy annunciava l'attentato : l'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha sequestrato e incendiato l'autobus con 51 ragazzi a bordo, anni fa riuscì a nascondere all'azienda per cui lavorava la sospensione della...

Bus dirottato - il carabiniere : “Battevano sui vetri - paura che qualcuno non fosse uscito. Poi abbiamo fatto l’appello” : “Quando sono divampate le fiamme la paura era che qualcuno non fosse uscito. Allora abbiamo fatto l’appello con gli insegnanti, fortunatamente erano tutti lì”. Così Roberto Manucci, maresciallo della stazione dei Carabinieri di Paullo, uno dei primi soccorritori. Ha aperto il portellone destro posteriore per far uscire i ragazzi dall’autobus. “Battevano sui vetri, avevano una gran voglia di sopravvivere. Sono stati ...

Il giorno di terrore a Milano : quello che sappiamo sull'autista che ha dirottato e incendiato lo scuolaBus : Dalle 11.20, quando i 51 studenti della media di Crema salgono sul bus guidato da Ousseynou Sy, alle 12, quando i carabinieri li salvano dalle fiamme: la dinamica del sequestro e la ricostruzione degli investigatori

Cosa è emerso dall'interrogatorio del dirottatore dello scuolaBus : Non ha legami con l'Isis, non si stava radicalizzando, ma "ha agito come un lupo solitario" Ousseynou Sy, l'autista 47enne che oggi intorno alle 11:50 ha dirottato lo scuolabus che guidava da Crema verso Milano e poi gli ha dato fuoco: quando le fiamme stavano divampando alcuni ragazzini erano ancora dentro e hanno rischiato la vita. Poi della vettura è rimasto solo uno scheletro annerito, ma i bimbi erano salvi. Il messaggio video per i ...

Bus dirottato a Milano - il procuratore : 'Così i carabinieri hanno salvato tutti. Un'azione da film' : ' Voleva che tutto il mondo potesse parlare della sua vicenda ' e paradossalmente lui che 'ha chiesto di fermare le stragi ' in mare ora è accusato ' di strage ' per aver dirottato l'autobus sulla ...

Bus in fiamme - il figlio di Trump fa ironia sul "buon dirottatore" : Il primogenito del presidente su Twitter: "Non riesco a immaginare perché un Paese dovrebbe non volere brave persone come queste"

ScuolaBus dirottato e incendiato/ Milano 'autista urlava colpa del Governo e Salvini' : Ha sequestrato, dirottato e incendiato Scuolabus con a bordo studenti a Milano: autista 'urlava che era colpa del Governo e di Salvini'.

Cosa sappiamo e cosa non sappiamo dell’autoBus dirottato a Milano : (foto: Mourad Balti Touati/LaPresse) Questa mattina un uomo di origini senegalesi con la cittadinanza italiana ha incendiato l’ autobus che stava guidando dopo aver provato a dirottarlo verso l’aeroporto di Linate. All’interno del mezzo c’erano 51 ragazzi della scuola media Vailati di Crema e alcuni insegnanti. Ousseynou Sy, questo il nome dell’ autista, avrebbe dovuto riportarli a scuola (si trovavano ...