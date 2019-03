Bus dato alle fiamme | De Marchis | ' Evitata una strage'

Bus dato alle fiamme - procuratore Greco : 'Da Carabinieri intervento da manuale' : I Carabinieri sono stati eccezionali, hanno tirato via i bambini spaccando i finestrini. Hanno avuto una notevole capacità di intervento, di trovare la soluzione da manuale'. Lo ha detto il ...

“Vendico migranti” - dirotta Bus con bimbi e poi gli ha dato fuoco. “E’ un lupo solitario” : Non ha legami con l'Isis, non si stava radicalizzando, ma "ha agito come un lupo solitario" Ousseynou Sy, l'autista 47enne che oggi intorno alle 11:50 ha dirottato lo scuolabus che guidava da Crema verso Milano e poi gli ha dato fuoco: quando le fiamme stavano divampando alcuni ragazzini erano ancora dentro e hanno rischiato la vita. Poi della vettura e' rimasto solo uno scheletro annerito, ma i bimbi erano salvi. Assenza di legame con i ...

Per il pm il senegalese che ha dato fuoco a uno scuolaBus ha agito da terrorista : Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista dello scuolabus che ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e ha dato fuoco al mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti. Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e ...

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha sequestrato e dato alle fiamme un autoBus a Milano - Sky TG24 - : Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel ...

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha dato fuoco a un autoBus a Milano : Chi è Ousseynou Sy, l'autista che ha dato fuoco a un autobus a Milano Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Ha un precedente per violenza sessuale e stato ...

Il Bus dato alle fiamme a Milano e l'arresto di De Vito : La vicenda terribile del pullman con a bordo i bambini di due classi e alcuni professori, trattenuti per 40 minuti, sotto la minaccia di dar fuoco al mezzo. "Da qui non esce vivo nessuno", aveva detto il conducente dello scuolabus, italiano dal 2004, nato in Senegal, di 47 anni. La minaccia è stata

AutoBus dato alle fiamme a Milano : il video della fuga degli studenti - Sky TG24 - : L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media ...

AutoBus dato alle fiamme a Milano : il video della fuga degli studenti - Sky TG24 - : L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media ...

Chi è Ousseynou Sy - l'uomo che ha sequestrato e dato fuoco al Bus con 51 ragazzini a bordo : Prima di dare fuoco al bus con dentro 51 bambini, Ousseynou Sy era già noto alle forze dell'ordine. Guida in stato d'ebbrezza. Per questo Matteo Salvini si domanda "Perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Ha un'ex moglie italiana e due figli. Uno di 12 e uno di 18 anni.Stamattina era "tranquillissimo" quando è entrato nel bar della stazione di Crema. Racconta il barista ...

AutoBus incendiato - ragazzino con una telefonata ha dato l’allarme : Autobus incendiato, ragazzino con una telefonata ha dato l’allarme Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall’autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti in salvo, prima che il mezzo andasse a ...

San Donato - guidatore ferma autoBus e appicca incendio : a bordo un gruppo di bambini : autobus in fiamme ed emergenza sulla Paullese tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. Stando alle prime ricostruzioni, è stato un uomo a dare fuoco all’autobus a bordo del quale c’erano dei bambini in gita. E quell'uomo sarebbe stato proprio il conducente del bus: avrebbe fermato il mezzo, dun

È andato a fuoco un altro autoBus a Roma - è il quarto dall’inizio dell’anno : Un autobus di ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, è andato a fuoco mentre si trovava fermo al capolinea a piazzale Clodio, nei pressi del tribunale. L’incendio è avvenuto poco dopo le 22 e secondo Roma Today si è

Scuola - Bussetti : ‘Sono il più grande datore di lavoro d’Italia : bisogna rimettere in gioco tutti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a ‘Panorama’, all’interno della quale ha parlato della sua attività nel dicastero di Viale Trastevere. ‘Ora io sono il più grande datore di lavoro d’Italia – ha affermato l’esponente della Lega Nord – Un milione e duecentomila dipendenti’. ‘Sono il più grande datore di lavoro ...

Scuola - Bussetti : ‘Sono il più grande datore di lavoro d’Italia : bisogna rimettere in gioco tutti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a ‘Panorama’, all’interno della quale ha parlato della sua attività nel dicastero di Viale Trastevere. ‘Ora io sono il più grande datore di lavoro d’Italia – ha affermato l’esponente della Lega Nord – Un milione e duecentomila dipendenti’. ‘Sono il più grande datore di lavoro ...