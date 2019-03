British Airways torna a volare a Bergamo dopo 25 anni

British Airways - su B747-400 la quarta e ultima livrea storica per il centenario della compagnia : Il Boeing 747-400 "marche" G-CIVB, è entrato nella IAC, International Aerospace Coatings, paint bay al Dublin Airport per essere ridipinto con la prima versione della livrea Negus che adornò la flotta ...

Boeing - ordine IAG - British Airways - per 42 nuovi Boeing 777-9 : Boeing e IAG, International Airlines Group, società madre formata da British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus,, hanno annunciato che la compagnia aerea britannica si è impegnata ad acquistare ...

British Airways - sarà un altro 747 a "indossare" la terza "livrea storica" per centenario : ... come parte delle nostre celebrazioni per il centenario , e siamo sicuri che questa eccitazione si rifletterà in tutto il mondo". Le livree storiche Landor, BEA e BOAC fanno parte di una serie ...

British Airways - sarà un altro 747 a "indossare" la terza "livrea storica" per centenario : Un secondo Boeing 747-400, il mitico Jumbo, sarà il terzo aereo scelto da British Airways, dipinto nell'iconico "Landor design" , a ottenere la terza livrea storica scelta per celebrare il centenario ...