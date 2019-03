Brexit, Ue: mini-proroga se ok a Londra

"Il Consiglio europeo si impegna a concordare, prima del 29 marzo, unabreve sullafino al 22 maggio, se l'Accordo di divorzio sarà approvato a Westminster la prossima settimana. Poiché il Regno Unito non intende organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, non sono possibili proroghe oltre quella data". Lo prevede la bozza del testo delle conclusioni sullacircolata, riferiscono fonti diplomatiche europee, tra i 27 capi di stato e di governo.(Di giovedì 21 marzo 2019)

