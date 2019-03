Brexit | quanto ci costerebbe il “no deal”? All’Italia 4 miliardi

ilsole24ore

(Di giovedì 21 marzo 2019) Per il presidente dell'istituto tedesco, lapotrebbe seriamente danneggiare le fondamenta della più grande zona economica del mondo. Per questo Bruxelles e Londra devono fare tutto ciò che è in loro potere per arrivare a un accordo. Per la Ue una perdita annua da 40,4....

sonolucadini : Ehm, per ora #Brexit non sta andando molto bene, e quanto a bugie e vuote promesse, Farage Johnson e i loro amichet… - antoguerrera : (THREAD IN ITALIAN) Con un po' di ritardo, ecco il mio resoconto di quanto successo in questi due pazzi giorni sull… - lfaccioli75 : @SimZombie .Per quanto, a questo punto (se prox settimana bocciano di nuovo il deal come probabile) elezioni antici… -