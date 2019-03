Brexit | Londra sull' orlo del no deal | aziende corrono ai ripari

La Brexit costerà a Londra 7mila posti di lavoro e 600 miliardi di introiti : La Brexit costerà a Londra 7mila posti di lavoro e 600 miliardi di introiti. Lo riporta un'analisi pubblicata sul quotidiano economico Financial Times.Secondo l'ultimo studio dei consulenti EY, i gruppi di servizi finanziari hanno attivato piani di emergenza che trasferiranno 7.000 posti di lavoro, dal Regno Unito all'Europa. Non importa che ci siano ancora otto giorni interi prima che la Gran Bretagna lasci l'UE senza un accordo di ...

La Brexit slitta al 30 giugno ma a Londra si voterà per le europee : La Gran Bretagna è sempre più nel caos. “Un’estensione” della scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno “non

Bruxelles aspetta Londra su Brexit. Ma Londra si incarta di nuovo : Non è servita nemmeno la mossa di far trapelare che Theresa May si sarebbe dimessa in caso di un ok del Parlamento all'accordo sulla Brexit, già bocciato per due volte a Westminster. Ne ha parlato la stampa britannica, ma è stato inutile. E non è servito nemmeno che da Bruxelles, dove oggi e domani è riunito il consiglio degli Affari esteri, trapelasse che l'Ue è disposta ad aspettare Londra anche fino ...

Londra vota oggi sul rinvio della Brexit : La Camera dei Comuni britannica vota oggi la mozione per chiedere all'Unione europea l'autorizzazione a uno slittamento della Brexit oltre la data prevista del 29 marzo, dopo che l'accordo fra Londra e Ue è stato respinto due volte dai deputati e dopo che ieri Westminster ha escluso il no deal, ossia che in qualsiasi circostanza sarà possibile un'uscita senza accordo.La premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di ...

Brexit - verso proroga ed elezioni Europee - Londra potrebbe votare : Brexit, attese dimissioni di massa nel governo. Theresa May umiliata, possibili nuove elezioni e la richiesta di una proroga. Ma il No Deal non è escluso Segui su affaritaliani.it

Brexit : Theresa May - la premier che tiene in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Brexit - bocciato il no deal (per soli 4 voti) Probabile il rinvio del divorzio Ue-Londra L’analisi : conviene restare in Europa|Live : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

