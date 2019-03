Brexit | leader Ue compatti | sì al mini-rinvio solo se Londra approva l' intesa

Michel Barnier : “Dalla Brexit una lezione ai leader Servono risposte alla rabbia sociale” : Si parla di lui come possibile presidente della Commissione Ue per il dopo-Juncker. Ma Michel Barnier assicura che «per ora» tutta la sua concentrazione è dedicata alla Brexit. Un vicenda che è ormai agli sgoccioli. Secondo il capo-negoziatore Ue, infatti, non avrebbe molto senso estendere ulteriormente le trattative oltre il 29 marzo («Vorrebbe di...

Letta : se i leader Ue non risolvono l'immigrazione avremo 27 Brexit : ... se i leader europeisti continueranno a negare, minimizzare o considerare risolta la questione migratoria, e non metteranno al centro della loro azione politica delle soluzioni per questa crisi. ...