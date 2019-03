Brexit | la petizione per la permanenza nell’UE raggiunge mezzo milione di firme

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Sono oltreleraccolte nel Regno Unito per lache chiede la revoca dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona, revoca che implicherebbe ladi Londra nell’UE. Il picco di sottoscrizioni è avvenuto poco dopo il discorso alla nazione pronunciato mercoledì sera da Theresa May, la quale ha affermato che l’accordo di ritiro con l’UE ha il supporto dell’opinione pubblica e ha invitato il Parlamento ad approvarlo. Oggi si discuterà anche il rinvio richiesto dalla stessa May delladal 29 marzo al 30 giugno durante il summit dell’UE a Bruxelles.La, affinché venga discussa in Parlamento necessita il superamento della soglia delle 100 mila, soglia che è stata ampiamente superata, infatti poco prima di mezzanotte di mercoledì l’iniziativa aveva ricevuto 300 mila; e tra le 6:45 e le 8 di ...

