Brasile | maglia rubata al bambino-tifoso Video | Bufera al lancio della maglia

Lazio - Luiz Felipe : 'Ho rinunciato all'Under21 perché sogno la maglia del Brasile ' : Ha rinunciato alla convocazione con l'Italia Under 21 per inseguire la maglia del Brasile, Luiz Felipe . Il difensore della Lazio è tornato a parlare della sua scelta: 'Essere convocati dalla ...

Brasile - vecchio tabù : i club ignorano la maglia numero 24 associata all'omosessualità : È praticamente impossibile vederla indossata su un campo di calcio brasiliano, la numero 24 è una maglia, che tradizionalmente viene sempre evitata in Brasile.Un'avversione legata a un gioco d'azzardo illegale molto diffuso nello stato sudamericano, vietato dalla legge federale dal 1946. Nel Jogo do Bicho, il gioco degli animali, ogni numero è associato a un animale: il 24, in particolare, a il cervo. Nonostante la sua popolarità, è ancora ...