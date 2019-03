Borse | Piazza Affari sfrutta l' onda rialzista di Wall Street

Borse europee in ribasso. Piazza Affari trova spunti con Blue Chips : I mercati proseguono così il movimento di correzione avviato stamattina dopo i nuovi massimi raggiunti negli ultimi giorni, esprimendo anche cautela in vista delle decisioni della Fed sulla politica ...

Borse europee in ribasso. Piazza Affari trova spunti con Blue Chips : Bilancio fortemente negativo per le principali Borse europee , mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. I mercati proseguono così il movimento di ...

Borse positive - Piazza Affari in rialzo dopo Moody's : MILANO - Ore 9.15. Partenza al rialzo per le Borse europee sostenute ancora dalla buona chiusura di Wall Street di venerdì e dall'ottimismo che si registra sul fronte delle trattative commercial tra ...

Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit. Piazza Affari in pole : Le Borse europee restano caute aspettando gli sviluppi della Brexit , mentre fa meglio Piazza Affari , che beneficia di alcuni spunti rialzisti prevalentemente interni. Oggi, il Parlamento inglese si ...

Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono incerte : Bilancio ancora incerto per Piazza Affari e le principali borse europee , che confermano una grande prudenza e non si sbilanciano, prima del voto sul nuovo accordo per la Brexit strappato dalla ...

Borse timide - a Piazza Affari i casi Ifis e Cerved. : Il listino e' risultato in progresso fin dai primi scambi e gli investitori sembrano aver dimenticato le preoccupazioni della scorsa ottava per l'andamento dell'economia mondiale. A favorire il ...

Borse europee e Piazza Affari aprono a piccoli passi : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari, che proseguono le contrattazioni poco sopra la parità. I mercati sono in cerca di una direzione e di nuovi spunti, ...

Borse europee chiudono in rosso - a Piazza Affari giù Fca e Pirelli : In particolare evidenza FCA, scesa del 2,63% a causa del protrarsi delle trattative tra Stati Uniti e Cina in tema di dazi e del timore di un rallentamento eccessivo dell'economia globale. Lettera ...

Borse lente prima di Bce e incertezza Usa-Cina. A Piazza Affari va forte Tim : Yen stabile La Borsa di Tokyo ha chiuso per la terza volta consecutiva in negativo, preoccupata delle conseguenze del conflitto commerciale tra Cina e Usa e della salute dell'economia mondiale. A ...

Piazza Affari resta a galla - incerte le altre Borse. Bene TIM : Pechino però ha al contempo annunciato alcune misure di stimolo a sostegno dell'economia e tanto è bastato per risollevare gli indici azionari cinesi. A questi ultimi si sono così accodati i listini ...

Borse inchiodate sulla parità. A Piazza Affari vendite su Brembo : Il premier Li Keqiang ha detto che per il 2019 si aspetta una crescita del 6-6,5%, dopo il 6,6% del 2018 e ha annunciato nuovi tagli fiscali, visto il rallentamento dell'economia. Intanto, resta ...

Borse UE in lieve rialzo - poco mossa Piazza Affari : Sosta sulla parità la borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Le Borse UE registrano solo frazionali rialzi nonostante le voci di un possibile ...

Borse positive su accordo Usa-Cina vicino. A Piazza Affari bene Amplifon : Apertura di settimana in rialzo con gli operatori che vedono ormai vicino un accordo tra Usa e Cina sui dazi commerciali con una probabile rimozione della gran parte delle tariffe introdotte lo scorso anno dai due Paesi. Sul listino milanese in evidenza Ovs , vola Bomi...