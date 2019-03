Boom della destra populista e Verdi | trema governo Rutte

ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2019) Grande vittoria del partitoForum per la democrazia, nato appena due anni fa, raddoppio dei consensi per i, la coalizione delguidata dal popolare Markche perde la maggioranza, la decisa flessione dell'ultraxenofoba di Geert Wilders: le elezioni provinciali nei Paesi Bassi, in qualche modo "oscurate" dall'attentato di Utrecht, si sono trasformate in un terremoto politico. Un voto che incorona Thierry Baudet, leader del Forum per la democrazia, nuova stargalassia: anti-europea, ostile all'immigrazione e contraria alla politica di difesa del clima, due anni fa la formazione era entrata nella Camera bassa del Parlamento con appena due deputati.Oggi fa il suo ingresso nella Camera alta - eletta dai rappresentanti delle assemblee provinciali - potendo contare su 12 seggi su complessivi 75, prevalentemente a spese del ...

Agenzia_Ansa : #Brexit, boom della petizione per la revoca dell'art.50 - Agenzia_Ansa : #Brexit: bozza #Ue, mini proroga al 22 maggio se ok #Westmister #ANSA - maryallcock2 : RT @MPSkino: #StopBREXIT #21Marzo66giorni1Europa #FPHD In Gb già 700 mila firme a petizione per la revoca della Brexit. In tilt sito Comun… -