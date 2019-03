Bonus pavimenti e impianti 2019 | detrazioni fiscali | quando si possono richiedere

termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019)siRichiestaperAnche la sostituzione e il rifacimento ditra gli interventi edilizi che si potranno portare in detrazione il prossimo anno. Lo sconto fiscale previsto sarà del 65% come contemplato dall’Eco. A precisarlo la stessa Agenzia delle Entrate: si può usufruire dell’ agevolazione per il miglioramento dell’ efficienza energetica degli edifici solo nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica stabiliti dal Mise. Quindi, spazio alle strutture opache orizzontali e aicontro terra; fondamentale, però, che l’ intervento sia su strutture già esistenti – verso l’ esterno – e non di nuova realizzazione o ampliamento.: sconto al 65% con EcoInvece, è prevista una detrazione pari solo al 50% per i lavori di ...

etnasolution : - DOMUS_R_E : Due ditte in cantiere? Per il bonus casa serve l’avviso all’Asl: Il quesito.Un privato deve ristrutturare il bagno… - fisco24_info : Due ditte in cantiere? Per il bonus casa serve l’avviso all’Asl: Il quesito.Un privato deve ristrutturare il bagno… -