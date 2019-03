Boicottaggio Chelsea | i tifosi mettono in vendita gli abbonamenti per protesta contro

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Maurizio Sarri non sta vivendo una grande stagione al, il sesto posto in Premier League non è certo un risultato gradito aiTuttiMaurizio Sarri. In casasi sta vivendo una vera e propria rivoltail tecnico italiano, reo di non essere riuscito a dare una svolta al club dopo il brutto anno con Antonio Conte al timone. Idei Blues hanno inveito più volteSarri, ma l’ultima trovata rivelata dal Daily Mail è davvero incredibile. Circa 400 abbonati allo Stamford Bridge hanno deciso di mettere ini propri posti per le prossime partite del, boicottando di fatto la squadra e Maurizio Sarri. L’allenatore ex Napoli dovrà compiere un miracolo per riacquistare la fiducia dell’ambiente e della tifoseria, nel caso ciò non avvenisse l’addio a fine annata sarebbe quasi scontato.L'articolo...

TuttoMercatoWeb : Chelsea, boicottaggio contro Sarri. I tifosi vendono i propri biglietti -