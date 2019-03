Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati in segreto | l’indiscrezione

tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 marzo 2019) Che si sarebberoera cosa già nota dal momento che di recente erano comparse le pubblicazioni online, ma a quanto pare Christianhanno sorpreso tutti e si sarebbero già. Il “sì” sarebbe stato pronunciato dalla coppia in data 18 marzo. La location? Villa Litta Modigliani a Milano. A riferirlo, come riporta Tgcom24, è il settimanale Gente.LEGGI:e l’aborto spontaneo: ‘Il giorno più brutto della mia vita’Il matrimonio tra ChristianStando a quel che scrive la rivista l’ex calciatore avrebbe optato per un look casual, una scelta condivisa dalla ex velina di Striscia la notizia che al posto del tradizionale abito bianco avrebbe sfoggiato pantaloni neri e camicia chiara. Sul finire della cerimonia, il presidente del Municipio Giuseppe Lardieri, colui che ha ...

