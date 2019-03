Blitz antimafia | in manette anche il cantante neomelodico Andrea Zeta

tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 marzo 2019) Arrestato dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazionecontro il gruppo di San Cocimo, come scrive l’Ansa,, 34 anni, nome d’arte di Filippo Zuccaro è il figlio del boss ergastolano Maurizio Zuccaro, esponente apicale della ‘famiglia’ Santapaola-Ercolano di Cosa nostra a Catania, che col padre in carcere si vanta ( ‘Gli ho detto non ti azzardare più perché ti scanno… l’hai capito?”), ma sul palco si trasforma inche riesce a fare sold out in concerto in diversi teatri del sud Italia.La doppia vita diUna doppia vita per l’uomo, che con lo pseudonimo diha circa 300mila follower tra i social media. I video delle sue canzoni su Youtube fanno migliaia di visualizzazioni, e nel settoresi sta affermando come artista molto noto. ...

