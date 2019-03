Biscotti al limone di Anna Moroni

Biscotti morbidi al profumo di limone : Biscotti morbidi al profumo di limone Ingredienti: per circa 60 Biscotti 250 g di farina di mandorle – 175 g di zucchero – 2 albumi – 100 g di granella di mandorle – la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato – 3-4 gocce di essenza di mandorle amare (in drogheria) Preparazione 1) Lavorate la farina di mandorle in un’ampia ciotola con lo zucchero, gli albumi, la scorza di limone e l’essenza di ...