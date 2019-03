Bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus | lo ritrovano dopo 5 ore

Roma : Bimbo investito da auto mentre attraversa in bici - è grave : Roma – E’ ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Gemelli di Roma, un bambino di 11 anni che ieri e’ stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in bici, insieme ai genitori. E’ successo alle 18.30 circa in via Monfortani, nella zona di Torrevecchia. La famiglia, secondo alcune testimonianze da accertare, pare che stesse attraversando sulle strisce quando la macchina, guidata da un 21enne ...

Nuova Zelanda - anche un Bimbo di tre anni tra le vittime in moschea : C'è anche un bambino di tre anni, Mucad Ibrahim, tra le 49 vittime degli attentati nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Il piccolo, la vittima più giovane della sparatoria, è morto tra le ...

Treviso - muore mentre dà alla luce il suo Bimbo : Francesca se ne va a 34 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente all'interno dell'ospedale del noto comune di Oderzo. La trentaquattrenne, Francesca Schirinzi, infatti, ha perso la vita subito dopo aver messo al mondo il proprio bambino, senza neanche poter gioire per il lieto evento. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, pochi minuti dopo il parto, la donna originaria di ...

Palermo - stretta sui vaccini : Bimbo escluso da un nido comunale : Oggi è scaduto il termine per la presentazione del certificato vaccinale da parte delle famiglie degli alunni. Caos controlli: decine di genitori chiamati dalle segreterie degli istituti

Roma - Bimbo di tre anni prova per la protesi al braccio : 'Mamma posso tenerla?' : La reazione di Giulio, un bimbo di soli 3 anni, nato senza una parte del braccio destro, dopo aver provato per la prima volta una protesi mio-elettrica è sorprendente. Come si vede dal video che ha fatto il giro del web, la sua emozione è contagiosa. La storia di Giulio raccontata in una pagina Facebook Giulio, un bambino di Pomezia, ha soli 3 anni, ma sin dalla sua nascita non è un bambino come gli altri: nasce, infatti, con l'agenesia del ...

Treviso - auto piomba in un cortile e travolge Bimbo di 9 anni mentre gioca : è grave : È grave un bimbo di 9 anni vittima di un incidente a Fregona: stava giocando nel cortile di casa con la sorellina, quando un'auto, proveniente dall'esterno, lo ha travolto dopo aver sfondato la recinzione del giardino. Trasferito in elisoccorso all'ospedale di Treviso, è stato operato d'urgenza per le fratture riportate e la sua prognosi resta riservata.Continua a leggere

Tragedia a Feltre - Bimbo nasce e muore strangolato dal cordone ombelicale in sala operatoria : Un neonato è morto per asfissia dopo che il cordone ombelicale gli si è attorcigliato al collo. Era ancora in sala operatoria nell'ospedale di Feltre quando è avvenuta la Tragedia, al termine di una gravidanza senza complicazioni. I genitori si sono affidati a un avvocato, chiedendo che l’autorità giudiziaria faccia luce su quanto accaduto.Continua a leggere

Julen - accusa choc ai soccorritori del Bimbo morto nel pozzo : «Potrebbero averlo ucciso loro» : Julen Rosellò, il bimbo di due anni morto dopo essere caduto in un pozzo nello scorso gennaio a Totalàn (Malaga), in Spagna, potrebbe essere stato ucciso da uno dei mezzi utilizzati dai...

Auto si ribalta : tre feriti - in ospedale anche un Bimbo di 8 anni con traumi a pancia e schiena : Incidente stradale oggi pèomeriggio, poco prima delle 16,30, in via Inghirami a Sansepolcro. Tre persone sono rimaste ferite in un' Automobile ribaltata , tra queste c'è anche un bambino di 8 anni in ...

Napoli - Bimbo di tre anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : Dal canale Cronaca Nera Salerno, testimone di Geova accettò una trasfusione di sangue: irreperibili le tre figlie di Piera Lombardi Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ...

Vicenza - Bimbo di un anno investito da un autobus mentre cammina con i nonni : L’incidente in piazza Castello a Vicenza, dove sono intervenuti carabinieri e polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se il bimbo sia improvvisamente sfuggito al controllo dei nonni o se sia stato l'autista del bus a non accorgersi del piccolo durante una manovra.Continua a leggere

Arezzo : Bimbo di tre anni dimenticato sul pulmino della scuola per circa sei ore : A San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, un bambino di appena 3 anni è stato lasciato da solo sul pulmino che doveva accompagnarlo alla scuola materna. L'allarme vero e proprio è scattato quando la madre, dopo ben sei ore, si è diretta verso la scuola per prelevare il bambino e portarlo a casa, riscontrando con grande sorpresa e terrore, però, la sua assenza nella struttura. Il genitore del piccolo ha prontamente avvertito le maestre e ...

Bimbo con spina bifida operato nel ventre della madre/ Medici consigliavano l'aborto : ora il piccolo è salvo : I Medici come nell'80% dei casi avevano consigliato l'aborto, ma la donna ha voluto sottoporsi a operazione chirurgica ecco di cosa si tratta