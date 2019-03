Bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus per ore | la mamma rompe il vetro e lo salva

Bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus : lo ritrovano dopo 5 ore : Un bambino di tre anni è stato 'dimenticatò per quasi cinque ore su uno scuolabus comunale a Presicce, comune del Salento. È stato necessario rompere con un martello il vetro del mezzo per recuperare ...

Usa - amica le affida il Bimbo autistico di 4 anni - lei lo uccide : rischia la pena di morte : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Las Vegas, città dello stato del Nevada, dove una donna di 42 anni, Crystal Stephens, è stata accusata di aver torturato un bimbo di soli 4 anni, il quale era figlio di una sua amica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'omicida avrebbe ricevuto in affidamento il piccolo dall'amica stessa. Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato ...

Sesso e finte nozze con un Bimbo di 10 anni : nuovo scandalo pedofilia per Michael Jackson : Arriva il Italia 'Leaving Neverland', il documentario in cui Michael Jackson viene accusato di pedofilia. Coprodotto da HBO e Channel 4, diretto dal pluripremiato regista televisivo Dan Reed, verrà trasmesso in esclusiva e in prima tv assoluta sul Nove domani 19 marzo e mercoledì 20 in prima serata.Leaving Neverland racconta la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Jackson, ...

Bimbo di 11 anni spara e uccide coppia di 50enni : trovati in casa in una pozza di sangue : Vista dall'esterno la famiglia di James e Lizette Eckert , 48 anni lui, 50 lei, sembrava felice e destinata a un futuro sereno: una bella casa, una vita tranquilla, tre bravi figli, due dei quali ...

Nuova Zelanda - ucciso anche un Bimbo di 3 anni - Un profugo - uno studente - un medico tra le 50 vittime : Lavorava come assistente in una scuola privata, il Canterbury College, dopo aver ottenuto un master in finanza all'istituto di Scienza e Tecnologia in Pakistan. Lascia una mogli e due figli di 13 e ...

Salerno : Bimbo legato - picchiato e segregato per anni - adesso è salvo grazie all'adozione : Una vicenda di assurda follia e crudeltà, consumatasi a Salerno, è emersa soltanto in questi giorni, in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal padre biologico contro lo stato di adottabilità del bambino. grazie alla pronuncia degli "ermellini", dunque, la povera vittima potrà continuare a vivere la sua infanzia con una nuova famiglia. Il bimbo - che oggi ha 11 anni - ha vissuto per tre anni ...

Il rifugiato - il Bimbo di 3 anni - il medico : chi sono le vittime dell’attentato di Christchurch : Emergono le storie dei musulmani uccisi nelle due moschee di Christchurch: tra loro anche profughi, bambini e una donna che ha salvato il marito in sedia a rotelle

Treviso - muore mentre dà alla luce il suo Bimbo : Francesca se ne va a 34 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente all'interno dell'ospedale del noto comune di Oderzo. La trentaquattrenne, Francesca Schirinzi, infatti, ha perso la vita subito dopo aver messo al mondo il proprio bambino, senza neanche poter gioire per il lieto evento. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, pochi minuti dopo il parto, la donna originaria di ...