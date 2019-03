Biathlon | Vittozzi flop e la Wierer si avvicina alla Coppa

Biathlon - Vittozzi fa flop e la Wierer si avvicina alla Coppa : Considerando anche gli scarti, all'altoatesina basterà un settimo posto sabato per tenersi al riparo dalle atlete straniere prima dell'ultima gara, mentre la Coppa del mondo sarà aritmeticamente sua ...

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : Dorothea Wierer vicina alla Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi fuori dall’inseguimento! Vince Kuzmina : Giornata storta per le italiane nella Sprint di Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ad Oslo Holmenkollen (Norvegia): se Dorothea Wierer è riuscita in qualche modo a limitare i danni, Lisa Vittozzi ha invece probabilmente visto sfumare definitivamente il sogno di agguantare la sfera di cristallo, venendo addirittura esclusa dall’inseguimento che si disputerà sabato.Trionfo per Anastasiya Kuzmina grazie ad una prestazione superlativa sugli sci: ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Kuzmina vince - Wierer si difende. Vittozzi compromette tutto : è fuori dall’inseguimento! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

Biathlon - Coppa del Mondo : quanti soldi guadagnano le atlete? Quanto vale la Sfera di Cristallo? Che lotta tra Wierer e Vittozzi : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer stanno lottando per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon, le azzurre si trovano appaiate in testa alla classifica generale quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione cioè quelle in programma durante il fine settimana a Oslo. Si incomincia proprio oggi in terra norvegese con la sprint e le nostre portacolori saranno protagoniste di un vibrante testa a testa che risulterà determinante per la conquista ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Vittozzi e Wierer prime a pari punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - derby azzurro Vittozzi-Wierer per la Coppa del mondo : Dopo i fasti dei Mondiali, riecco la Coppa del mondo e lo sprint per aggiudicarsela. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer , le azzurre del Biathlon , reduci dai fasti e dalle medaglie iridate di Oestersund, arrivano all'ultimo appuntamento della ...

Biathlon - duello Vittozzi-Wierer per la Coppa del Mondo : ''Comunque vada sarà un successo'' : ... reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund , arrivano all'ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, pronte ...

Biathlon - sfida Wierer-Vittozzi per cdm : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l'assegnazione della Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi e

Biathlon - Coppa del Mondo 2019. Lisa Vittozzi : “Oslo è una delle mie piste preferite”. Dorothea Wierer : “Concentrata sull’obiettivo” : Sta per iniziare il lungo fine settimana che potrebbe riscrivere la storia del Biathlon in Italia: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano la Coppa del Mondo durante l’ultima tappa che andrà in scena a Oslo dal 21 al 24 marzo. Le competizioni in Norvegia si apriranno domani con la sprint femminile, la sappadina e l’altoatesina sono appaiate al comando della classifica generale con 852 punti (senza considerare gli scarti) e sono ...

Biathlon : ad Oslo l'ultimo atto della Coppa del Mondo con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a guidare la classifica : PRIMAPRESS, - Oslo - L'ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, dopo quella di Oestersund in Svezia, sarà ad Oslo in Norvegia. Gare decisive per assegnare le Sfere di Cristallo. Nel settore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : domani la sprint femminile. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano tutto : domani si aprirà l’ultimo fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 ad Oslo, in Norvegia, andrà in scena la 7.5 km sprint femminile. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale, che vede ancora quattro atlete in corsa, tra le quali anche le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si ...