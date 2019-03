Biathlon | Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di biathlon già sabato se… Le

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : allungo di Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : Dorothea Wierer vicina alla Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi fuori dall’inseguimento! Vince Kuzmina : Giornata storta per le italiane nella Sprint di Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ad Oslo Holmenkollen (Norvegia): se Dorothea Wierer è riuscita in qualche modo a limitare i danni, Lisa Vittozzi ha invece probabilmente visto sfumare definitivamente il sogno di agguantare la sfera di cristallo, venendo addirittura esclusa dall’inseguimento che si disputerà sabato.Trionfo per Anastasiya Kuzmina grazie ad una prestazione superlativa sugli sci: ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019. Lisa Vittozzi : “Oslo è una delle mie piste preferite”. Dorothea Wierer : “Concentrata sull’obiettivo” : Sta per iniziare il lungo fine settimana che potrebbe riscrivere la storia del Biathlon in Italia: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano la Coppa del Mondo durante l’ultima tappa che andrà in scena a Oslo dal 21 al 24 marzo. Le competizioni in Norvegia si apriranno domani con la sprint femminile, la sappadina e l’altoatesina sono appaiate al comando della classifica generale con 852 punti (senza considerare gli scarti) e sono ...

Biathlon : ad Oslo l'ultimo atto della Coppa del Mondo con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a guidare la classifica : PRIMAPRESS, - Oslo - L'ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, dopo quella di Oestersund in Svezia, sarà ad Oslo in Norvegia. Gare decisive per assegnare le Sfere di Cristallo. Nel settore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : domani la sprint femminile. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano tutto : domani si aprirà l’ultimo fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 ad Oslo, in Norvegia, andrà in scena la 7.5 km sprint femminile. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale, che vede ancora quattro atlete in corsa, tra le quali anche le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contendono la Sfera di cristallo : E dopo lo show dei Mondiali 2019 ad Oestersund (Svezia), è tempo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo (Norvegia). Reduce da una rassegna iridata estremamente positiva (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), l’Italia vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi sulla celebre collina di Holmenkollen dove si terranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - sfida all’O.K. Corral per la classifica generale : Ultimo fine settimana di gare per la Coppa del Mondo di Biathlon: ad Oslo, in Norvegia, andranno in scena sprint, pursuit e mass start. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale femminile, che vede ancora quattro atlete in corsa, ma praticamente potrebbe ben presto diventare una sfida all’OK Corral tra le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Abbiamo già detto ...

Biathlon - Mondiali Östersund 2019 : Dorothea Wierer e Dominik Windisch - le imprese che svegliano un’Italia calciocentrica : Sono passate 24 ore ma le emozioni e le palpitazioni ancora rimangono. Quanto accaduto ieri sulle nevi svedesi di Östersund (Svezia) ha fatto la storia dello sport italiano. I due ori di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nella mass start della rassegna iridata del Biathlon entrano di diritto nel gotha del darsi sportivo del Bel Paese. L’Italia ha concluso la sua avventura con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, un bottino ragguardevole (terzo ...

Lo storico trionfo di Dorothea Wierer nel Biathlon : Bella e brava. Come uscire da questo stereotipo nel caso di Dorothea Wierer, dopo che ha conquistato la prima medaglia d'oro azzurra del biathlon, nella mass start ai Mondiali di Oestersund, in Svezia? Legittimando il suo nomignolo, “Doro”, sublimando l'argento nella staffetta singola mista e il bronzo nella staffetta mista personali, e trascinando, in scia, l'oro nella mass start maschile di Dominik Windisch. Che ...

Mondiali di Biathlon - Oro di Dorothea Wierer e Wilfried Pallhuber nella mass start | FOTO : ...

Dorothea Wierer - che colpi : la 'Miss' del Biathlon. LE FOTO : La bellissima azzurra conquista ai Mondiali svedesi il primo oro iridato individuale nella storia del biathlon italiano, la sua sesta medaglia in carriera a un campionato del Mondo. Amatissima sui social, 'Doro' è considerata anche un sex symbol dello sport BIATHLON, MONDIALI: Dorothea Wierer NELLA STORIA

Mondiali di Biathlon - Dorothea Wierer e Dominik Windisch conquistano l'oro nella mass start : 22 anni dopo Wilfried Pallhuber, Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, compie una grande impresa , considerato che in Coppa del Mondo vantava una sola ...

L'Italia del Biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Non bastasse, per rendere la giornata ancora più fulgida, con la vittoria di oggi - arrivata davanti alla russa Yurlova e alla tedesca Herrmann - la Wierer è tornata in testa alla coppa del mondo, ...