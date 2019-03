Biathlon | Anastasiya Kuzmina annuncia il suo ritiro agonistico al termine del weekend di

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasiya Kuzmina non parteciperà alla 15 km individuale! Che occasione per Wierer e Vittozzi : Potrebbe colorarsi un po’ più d’azzurro la Coppa del Mondo di Biathlon, che sta vivendo le ultime battute stagionali nel corso dei Mondiali di Oestersund e che vedrà il suo termine nell’ultima tappa di Oslo: come riporta Dario Puppo, noto telecronista di Eurosport, la slovacca “Anastasiya Kuzmina ha confermato che non prenderà parte alla 15 km di martedì per non peggiorare il suo stato di salute in quanto punta a vincere ...