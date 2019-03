Bianca Guaccero e gli attacchi di panico | «Cominciati a 14 anni | ne sono uscita grazie a

Altro che "Campobasso mi sembra un posto sfigato" : Johayda Herrera a Rai 2 con Bianca Guaccero : La chef dominicana ospite della trasmissione 'Detto fatto'. sembrano lontani i tempi in cui il giudice di 'Masterchef' Joe Bastianich l'aveva ironicamente presa, dando il via ai tormentoni sul Molise ...

Incidente domestico per Bianca Guaccero che finisce in ospedale : La conduttrice tv Bianca Guaccero si è presentata in trasmissione “A Detto fatto” con una mano fasciata e i followers che non l’avevano ancora vista su “Instagram” si sono preoccupati. La Guaccero ha raccontato che le hanno messo dei punti dopo una disavventura tra le mura di casa. «Se mi chiedete il motivo della mano fasciata, stavo lavando i piatti e mi sono fatta male. Mi hanno messo anche cinque punti», ha rivelato ...

Bianca Guaccero : «Scrivo il bisogno di essere leggera» : Bianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroBianca GuacceroGià protagonista di pellicole e fiction di successo, da alcuni mesi Bianca Guaccero – di professione attrice, conduttrice, persino imitatrice (memorabile la ...

Stefano De Martino abbraccia Bianca Guaccero : Giovanni Ciacci geloso? : Giovanni Ciacci ‘invidioso’ di Bianca Guaccero? Lei abbraccia Stefano De Martino Nella puntata di oggi, lunedì 4 marzo, Bianca Guaccero ha fatto una proposta a Stefano De Martino. La conduttrice ha cercato di fare ingelosire la sua spalla destra Giovanni Ciacci. Come è noto, il grande e simpatico costumista stravede per l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e in questi giorni non ha fatto altro che ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero imita Belen Rodriguez (VIDEO) : Bianca Guaccero imita Belen Rodriguez a Detto Fatto Si parla di modelle curvy a Detto Fatto e soltanto due modelle a fine puntata si contenderanno il titolo di Top Model Curvy 2019. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice Bianca Guaccero la quale è stata protagonista di una simpatica imitazione. Durante una delle tante prove con cui hanno avuto a che fare le tre ragazze, una di esse ha dovuto recitare una battuta tratta da una puntata di ...