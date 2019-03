Berlusconi pronto a correre | Io capolista alle Europee

ilgiornale

(Di giovedì 21 marzo 2019) "Sto bene, ci vediamo martedì prossimo", tranquillizza la voce di Silviodal cellulare di Sestino Giacomoni. Parla in vivavoce ai coordinatori regionali di Forza Italia, che per due ore hanno discusso nella sede romana di piazza San Lorenzo in Lucina di candidatureamministrative e.Reduce dall'operazione d'urgenza al San Raffaele per un'ernia inguinale, il Cavaliere racconta di aver avuto forti dolori martedì, quando già programmava di scendere in Basilicata oggi, per chiudere la campagna elettorale del centrodestra, insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.Ci vorrà solo qualche giorno di convalescenza, in attesa della vittoria in Basilicata domenica prossima, in cuicrede molto. Poi, il leader azzurro pianifica di tornare a Roma per incontrare prima i coordinatori e poi, sabato 30 marzo, conferma ai suoi che chiuderà i lavori dell'Assemblea ...

