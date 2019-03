Bergamo-Treviglio | la Regione fa chiarezza | «Arrivi al capoluogo»

bergamo.corriere

(Di giovedì 21 marzo 2019) Approvato l'ordine del giorno in Provincia in sostegno della, ora la palla passa ad Autostrade Bergamasche . La società promotrice del progetto ha in programma per domani, 22 marzo, ...

corrierebergamo : Pressing per il collegamento fra Treviglio e Bergamo, domani il Cda della società su progetto e piano economico -