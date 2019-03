Bello Figo usa i soldi come fazzoletti E gli utenti s' infuriano

Bello Figo usa soldi come fazzoletti : 'Quando sei ricco usi questi' - il web si divide : È un video destinato a far discutere quello diffuso poco fa da Bello Figo, che lo ha caricato simultaneamente sia sulla sua popolarissima pagina Instagram, che conta ben 274.000 affezionati seguaci, in continua e costante crescita ormai da anni, che su Facebook. L'autore delle hit 'Pasta con tonno' e 'Non pago affitto', già più volte finito al centro delle polemiche mediatiche, questo pomeriggio ha caricato un video in cui è possibile osservarlo ...