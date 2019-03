Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez svela la verità : Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Ormai da settimane si rincorre la voce di un riavvicinamento tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud, ma dai diretti interessati non...

"Belen e Stefano? Mai dire mai" : parola di Cecilia Rodriguez : Se ne parla da settimane, e chissà per quanto tempo continueremo a farlo, ma il presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe 'possibile'.A lanciare l'amo dalle pagine di NuovoTv, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen nonché compagna di Ignazio Moser, che ha così ulteriormente alimentato il principale gossip di questo inizio 2019.prosegui la lettura"Belen e Stefano? Mai dire mai": parola di Cecilia Rodriguez ...

Belen Rodriguez - serata inedita col cestista Bruno Cerella : Stefano De Martino non c'è : Da tempo si parla di un riavvicinamento fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina infatti ha lasciato l?ex fidanzato Andrea Iannone e da allora si sono intensificate la...

Stefano De Martino sempre con Belen Rodriguez - non la molla neanche dal parrucchiere : Non accenna a spegnersi l’interesse intorno al presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 20 marzo pubblica le foto del ballerino, oggi conduttore di Made in Sud, che bacia sul collo la showgirl argentina, la quale “si sta facendo bella nel salone Cotrtil (da lei lanciato nel 2015) e, già che c’è, le controlla la chioma”. La rivista diretta da ...

Belen Rodriguez - tra Stefano e Cerella : gli ultimi gossip : Belen Rodriguez è tornata insieme a Stefano? Spuntano altre foto con Bruno Cerella La vita privata di Belen Rodriguez? Da qualche mese un vero mistero! Da settimane si parla di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino ma la soubrette è stata pizzicata di nuovo in compagnia di Bruno Cerella. Belen e […] L'articolo Belen Rodriguez, tra Stefano e Cerella: gli ultimi gossip proviene da gossip e Tv.

Belen Rodriguez : cena 'intima' con Bruno Cerella prima del riavvicinamento a Stefano : Mentre tutti i giornali e i siti di gossip non parlando d'altro che del ritorno di fiamma che sarebbe in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, "Diva e Donna" va controcorrente e mostra le foto esclusive di una cena che la soubrette ha fatto con un uomo che non è l'ex marito. Anche se questi scatti si dice non siano molto recenti, vediamo l'argentina che si fa accarezzare i capelli e il collo da Bruno Cerella, il giocatore di basket con ...

Cecilia Rodriguez : 'Belen e Stefano insieme? Sarei contenta - ma niente scelte avventate' : Se Belen Rodriguez e Stefano De Martino non commentano in nessun modo i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia a tre anni dalla separazione, ci ha pensato un altro membro della famiglia più chiacchierata d'Italia ad esprimersi a riguardo. Interpellata dal settimanale ''Nuovo Tv'' sul ritorno di fiamma che ci sarebbe in corso tra sua sorella e il papà di Santiago, Cecilia ha detto che sarebbe contenta se i due tornassero insieme se capiscono ...

“Belen e Stefano? Spero non facciano mosse azzardate” : parla Cecilia : Belen e Stefano sono tornati insieme? parla Cecilia Rodriguez Belen e Stefano sono tornati insieme oppure no? De Martino continua a negare mentre la Rodriguez preferisce restare in silenzio nonostante le foto dei paparazzi. Nelle ultime ore ha detto la sua Cecilia Rodriguez, che ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per me il […] L'articolo “Belen e Stefano? Spero non facciano mosse ...

Belen e Stefano - parla Cecilia Rodriguez : “Non può funzionare” : Cecilia Rodriguez sul ritorno di fiamma tra Stefano e Belen: “Minestra riscaldata” Non le ha mandate a dire Cecilia Rodriguez sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv alla sorella Belen e all'(ex?) cognato Stefano De Martino. La bella argentina ha infatti letteralmente ‘bocciato’ il ritorno di fiamma (o presunto tale) tra i due, dichiarando, senza mezzi termini: Per me il ritorno di fiamma non esiste. E’ ...

Stefano De Martino in imbarazzo sull'argomento Belen su Rai 2 : 'Basta - sto sudando' : Lunedì 18 marzo è andata in onda su Rai 2 la terza puntata di Made in Sud: oltre agli ottimi ascolti che sta facendo registrare la trasmissione comica sin dal debutto (una media di 2 milioni di spettatori e il 9,9% di share), a far discutere sono le battute che i protagonisti dedicano al gossip del momento. Approfittando della presenza di Stefano De Martino nel programma, per esempio, ogni settimana Peppe Iodice lo punzecchia sul chiacchierato ...

Stefano De Martino - ancora frecciatine su Belen a Made in Sud : “Sto sudando” : Made in Sud, continuano le frecciatine a Stefano De Martino su Belen Terza puntata di Made in Sud, terzo appuntamento con le frecciatine a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Chi potrebbe essere mai l’artefice di queste frecciatine? Ormai lo saprete a memoria: Peppe Iodice! Il comico pare aver deciso di punzecchiare in ogni puntata […] L'articolo Stefano De Martino, ancora frecciatine su Belen a Made in Sud: “Sto ...

Belén Rodriguez - sfida a Stefano De Martino con Colorado e riecco la farfallina : Come si fa a mandare a ferro e fuoco il popolo di Instagram? Facile, basta essere Belén Rodríguez. La splendida argentina ha infatti regalato ai fan dei nuovi scatti da urlo sul suo profilo posando in costume da bagno, ovviamente immediatamente virali, di fatto riscaldando l’atmosfera in attesa di ammirarla nuovamente su Italia Uno alla conduzione del programma comico Colorado, che torna quest’anno per una nuova edizione (al suo ...

