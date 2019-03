Beautiful | anticipazioni americane | l' affetto per Douglas aiuta Hope a superare il lutto

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il ritorno a Los Angeles di Thomas epermetterà aSpencer di ritrovare il sorriso nelle puntatedi. Il figlio di Ridge e Taylor si riaffaccerà nella sua città natale dopo il graveche ha colpito lui e il figlio: Caroline ha perso la vita in seguito a un'emorragia cerebrale, lasciando un grande vuoto nella loro vita e in tutta quella dei suoi cari. Sebbene le immagini del funerale non vengano mandate in onda, i Forrester e gli Spencer saranno distrutti per questa perdita (lo stesso Bill sarà in preda a un terribile senso di colpa, avendo in passato spinto la nipote a mentire sul suo stato di salute) ma in questo turbinio di emozioni il comportamento disorprenderà: sarà lei a trascorrere del tempo insieme a, facendo in modo che non si renda conto di avere perso la mamma. Fin dalla sua prima apparizione a casa di Brooke e Ridge, la ...

nullanullino : Comunque mi sto guardando le anticipazioni americane di Beautiful e vi dico solo che Hope e il figlio di Thomas bal… - spettacolo_fp : Dopo la nascita di Kelly il colpo di scena Ecco cosa vedrete in tv: -