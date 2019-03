Bce | Italia ha squilibrio eccessivo

Bce - “Italia unico Paese dell’Eurozona che ha bisogno di un avanzo primario per stabilizzare o ridurre il debito/pil” : L’Italia è l’unico Paese dell’Eurozona ad avere bisogno di un avanzo fiscale primario, cioè di una differenza positiva tra spesa pubblica ed entrate al netto degli interessi sul debito, “per stabilizzare o ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil“. Questo perché il differenziale fra tasso di interesse e tasso di crescita è positivo. E’ quanto emerge dal bollettino mensile della Bce. L’istituto guidato da Mario Draghi ricorda ...

Bce - costo debito pubblico : solo in Italia superiore a crescita Pil : Ancora cattive notizie. L'Italia è l'unico paese dell'area euro che presenta un costo del debito pubblico superiore al tasso di crescita nominale dell'economia . Lo rileva il Bollettino economico diffuso questa mattina dalla Banca Centrale Europea segnalando che il differenziale tra tasso di interesse e tasso di crescita è negativo in tutti i paesi ...

SPY FINANZA/ Bce - Cina - Btp : le prove di un'Italia alla canna del gas : Sembra che la situazione del debito dell'Italia sia talmente disperata da aver per forza bisogno di un aiuto da parte della Cina

Bce - Coeurè : "Italia non è minaccia per l'Europa" : ... ha spiegato sottolineando che questa "non ha a che fare con la Ue" ma con "un uso migliore dei punti di forza dell'economia italiana".

Angeloni - Bce - - in Italia recessione "autoindotta" pesa su rallentamento Eurozona : Angeloni ha parlato anche della politica monetaria della BCE, ricordando che i tassi a zero offrono ben poco spazio per agire, ma la BCE è sempre "pronta ad intervenire" ove fosse necessario. ...

Italia - Angeloni - Bce - : recessione "autoindotta" - prospettive zona euro "molto incerte" : La recessione in Italia è 'autoindotta' ed è un ulteriore fattore che pesa sulle condizioni dell'area euro dove gli indicatori anticipatori confermano il rallentamento dell'economia e le 'prospettive sono molto incerte'.

Bce - Coeuré : per Italia momento difficile : 10.00 "E' certo che economicamente l'Italia è in un momento difficile. E' l'unico Paese dell'Eurozona in recessione tecnica. E non ho visto un miglioramento nel mercato del lavoro. Il che è un'altra cosa che la distingue dalle altre economie europee". Così Benoit Coeuré, membro dell'esecutivo della Bce, sul Corriere della Sera. Per Coeuré, il problema dell'Italia "è la crescita della produttività.Non credo che niente di tutto questo abbia a ...

Coeuré - Bce - : «L'Italia un rischio? È la sola a non crescere nella zona euro» : ... continueremo a reinvestire i pagamenti che ci arrivano dai titoli che maturano nel nostro portafoglio, garantiremo liquidità a condizioni favorevoli alle banche, a patto che finanzino l'economia ...

Quanto ha influito l'Italia sulle scelte accomodanti della Bce : Milano. l'Italia è tra i fattori che hanno maggiormente pesato sulla decisione della Bce di rivedere al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona e, di conseguenza, di rinviare il rialzo dei tassi d'interesse e di immettere nuova liquidità nel sistema finanziario con un nuovo round di prestiti agev