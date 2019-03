BCE | Draghi | Benefici vigilanza bancaria sono palesi

BCE - chi prenderà il posto di Draghi a novembre : i papabili : Il rallentamento dell'economia, rischi sulla crescita maggiormente sbilanciati verso il basso possono far riaprire in caso di peggioramento gli strumenti a disposizione della Bce come il QE, nuove ...

BCE - un falco o una colomba dopo Draghi? I candidati in pole position : La nuova guida della Bce dal prossimo novembre è uno dei punti interrogativi più pressanti e pesanti che gravano sui mercati in questo momento. Secondo Legal&General IM in pole position sono il governatore della Banque de France, François Villeroy de Galhau e il finlandese Rehn. Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha invece meno chance...

BCE - Draghi annuncia : tassi fermi per tutto il 2019 e a settembre nuovi prestiti alle banche : Il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi oggi ha tenuto al consueta conferenza stampa subito dopo la riunione del Consiglio direttivo e ha fatto due annunci particolarmente importanti: il primo riguarda i tassi di interesse, che resteranno invariati ancora per tutto il 2019 (quindi non solo fino all'estate) e cioè il tasso principale allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi al -0,40%. Il secondo ...

BCE : l'impatto su mutui - euro e BTp delle scelte di Draghi : La politica accomodante di Draghi allontana per il momento entrambe queste opzioni prolungando il sereno per l'universo dei mutuatari a tasso variabile. Tanto per quelli che hanno già stipulato un ...

Allarme sulla crescita - la BCE di Mario Draghi lascia i tassi 'a zero' : ... già messi alla prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. Per le banche italiane significa evitare di ...

BCE : l’impatto su mutui - euro e BTp delle scelte di Draghi : Il governatore della Banca centrale europea, il cui incarico scade a fine ottobre, ha annunciato che i tassi resteranno fermi «almeno fino a fine 2019». Difatti chiuderà la sua esperienza con zero rialzi in otto anni. Un primato assoluto figlio di un’era monetaria inedita. Ecco gli impatti sui mercati finanziari...

Draghi - BCE - : "Tassi fermi fino a fine del 2019" : A pochi mesi dalla fine del Quantitative Easing, la Bce si prepara a fornire nuovo ossigeno all'economia del vecchio continente.Il presidente della Bce Mario Draghi ha esordito nella sua conferenza ...

BCE - la conferenza stampa di Mario Draghi su tassi e prestiti alle banche - Sky TG24 - : La Banca centrale europea lascia invariate le condizioni monetarie e annuncia nuovi finanziamenti a lungo termine per gli istituti di credito fino a marzo 2021. Il presidente Draghi spiega: "La ...

BCE - Draghi : Probabilità recessione molto basse : Milano, 7 mar., LaPresse, - "Riteniamo molto basse le Probabilità di recessione". Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente della Bce, Mario Draghi, spiegando che "tutti i membri" del ...

BCE - Draghi : Rallentamento si estenderà nell'anno in corso : Milano, 7 mar., LaPresse, - Per quanto ci siano segnali del fatto che alcuni fattori domestici che frenano la crescita stiano "iniziando a svanire", l'indebolimento dei dati economici indicano "una ...

BCE - Draghi : 'C'è l'economia italiana fra i freni del Pil dell'Eurozona' : E invece la minaccia di guerra commerciale, le nubi impenetrabili su cosa stia davvero succedendo all'economia cinese, e un un ciclo d'espansione economica giunto al capolinea scompaginano i piani ...

La BCE conferma : tassi fermi allo 0% fino a fine 2019. Draghi : «Italia tra fattori che pesano su rallentamento» : L'Italia, ha poi aggiunto Draghi, «è sicuramente tra i fattori che pesano sul rallentamento dell'economia dell'Eurozona». Il Consiglio direttivo ha dunque deciso di lasciare i tassi di interesse ...

