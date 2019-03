Bce blocca tassi fino al 2020 | crescita più lenta anche nel 2019

agi

(Di giovedì 21 marzo 2019) La Bced'interesseale vara nuovi stimoli per l'economia. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'istituto che ricorda le decisioni assunte nella riunione dello scorso 7 marzo. 'L'inflazione di fondo rimane contenuta - si legge nel ...

alberto88ca : @wimganz @GabrieleBecatt2 @alanfriedmanit A inizio 2018 c'era il QE, Wall Street in record e si faceva finta di non… - AntonelloAng : 'Lasciate pignorare le case o niente soldi', l'Eurogruppo blocca i fondi per la Grecia.Quindi per farsi dare soldi… -