Batteri resistenti | Italia maglia nera | un terzo delle infezioni di tutta Europa si

(Di giovedì 21 marzo 2019) Insono mezzo milione ogni anno le persone che contraggono un’infezione in ambito ospedaliero e la maggior parte di queste è dovuta a germiagli antibiotici come Klebsiella o Stafilococco. Per dare un impulso agli obiettivi del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) voluto dal ministero della Salute, parte “SPiNCAR” (supporto al Piano nazionale di contrasto antibiotico-resistenza), il sistema operativo del Servizio sanitario nazionale che punta a stabilire gli standard di sicurezza per tutte le strutture sanitarie.Il progetto che prenderà il via oggi, in occasione di un convegno all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), avrà anche il compito di coordinare una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti i risultati sull’applicazione degli standard che permetterà di capire sia lo stato attuale sia i ...

