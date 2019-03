Bambina muore di infarto a 4 anni Il papà | ' è diventata blu e ha smesso di respirare'

La diagnosi arriva tardi e la Bambina muore di una grave appendicite : È morta di appendicite , che nessuno dei medici aveva riconosciuto. È accaduto a Southampton, città dell'Hampshire, nel Regno Unito, a Elspeth Moore. Che, al momento del decesso, aveva soltanto cinque anni.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la bambina era arriva ta in ospedale con un forte bruciore di stomaco. Pensavano fosse gastroenterite, ma l' appendicite era diventata una grave sepsi per la diagnosi tardi va.La vicendaLa piccola si era ...

Usa - Bambina muore per meningite : per i medici si trattava di un'infezione all'orecchio : muore per meningite nel giro di poche ore per un errore di valutazione dei medici dell'ospedale. Secondo il racconto dei familiari infatti, il personale medico pensava si trattasse di un problema relativo ad una semplice otite, ma invece si trattava di una patologia molto più grave, così nel giro di 72 ore la situazione di una piccola paziente americana è precipitata e a soli 10 anni ha perso la vita per il sopraggiungere di una forma ...