Badminton | Orléans Masters 2019 | fuori agli ottavi Silvia Garino e Lisa Iversen nel

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si esaurisce l’avventura italiana in Francia, all’di, torneo di categoria Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani:nel doppio femminile, che cedono nettamente alle inglesi Chloe Birch e Lauren Smith, coppia numero 6 del seeding.Doppio femminiledi finale Chloe Birch / Lauren Smith (Inghilterra, 6) b.(Italia) 21-10-21-6Era questo l’ultimo torneo che assegnava punti per la qualificazione ai Giochi Europei di Minsk: l’elenco ufficiale dei qualificati si avrà martedì, ma l’Italia dovrebbe aver conquistato un posto nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio femminile.roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

sportface2016 : Dal 19 al 24 marzo andrà in scena l'Orleans Master, ultimo torneo che assegna punti nella corsa verso i Giochi Euro… - OA_Sport : Prende il via l’Orleans Master 2019 di #badminton con sei azzurri al via, a caccia della qualificazione per i Gioch… -