Ayrton Senna e i suoi 59 anni | il ricordo di un campione che vive ancora nel cuore di

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ricordare il passato aiuta a capire il presente e a darci un significato diverso. Pensare che il 21 marzo del 1960 nasceva in Brasile una delle leggende più amate e mai dimenticate del Motorsport non è atto di proselitismo ma un dovere morale per chi ha potutore certe sensazioni, testimoniandole alle nuove generazioni.Parlare, dunque, diè qualcosa di più che approfondire ciò che abbia rappresentato come pilota in pista. I tre titoli mondiali in F1, le 41 vittorie, gli 80 podi e le 65 pole position non sono sufficienti per descrivere la grandezza di un fenomeno cheva per essere il numero uno. “Non ho idoli. Ammiro il duro lavoro, la dedizione e la competenza...”. E’ una delle frasi più celebri del brasiliano. Una considerazione che rappresenta il suo spirito competitivo e la sua alta professionalità.Il 1° maggio del 1994 la storia delsi ...

Eurosport_IT : È sempre nel cuore di tutti noi ? Buon compleanno Ayrton #Senna ?? - giusyguida : RT @aquagiugi: è primavera è la giornata della poesia è la giornata della foresta è il comple di ayrton senna è il comple di luigi tenco e… - aquagiugi : è primavera è la giornata della poesia è la giornata della foresta è il comple di ayrton senna è il comple di luigi… -