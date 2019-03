Autobus dirottato Il ragazzino eroe | «È stato spaventosissimo»

vanityfair

«Eravamo tutti molto spaventati». È diventato un eroe Ramy Shehata, 13 anni, studente della scuola media Vailati di Crema che è riuscito a dare l'allarme mentre il conducente dell'autobus su cui viaggiavano 51 studenti, Ousseynou Sy, che avrebbe dovuto riaccompagnarli a scuola, ha dirottato il mezzo e ha appiccato il fuoco. «È stato terribile: ha svuotato queste taniche di benzina per terra, ci ha legato tutti e ha sequestrato tutti i telefoni in modo che non chiamassimo la polizia. Ma uno dei cellulari, quello di un mio compagno, è caduto a terra. Mi sono slegato, facendomi anche un po' male, sono andato a raccoglierlo e abbiamo chiamato i carabinieri e la polizia», ha raccontato. Intanto i procuratori che si occupano del caso spiegano che quello dell'autista è stato un «gesto premeditato».

