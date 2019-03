Auto | la nuova tendenza dei Sub-brand sportivi o di lusso spopola nel settore automotive

Molise - nuova strage sulla Bifernina : scontro frontale tra Auto - 2 morti e traffico in tilt : Dopo i 5 morti di ieri, nuovo incidente sulla strada statale Bifernina in Molise intorno alle 8 di giovedì mattina: due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due e morti e un ferito. Forti ripercussioni sul traffico: chiusa la strada a San Polo Matese e circolazione deviata all'interno del nucleo industriale.Continua a leggere

Automobilismo Nuova sfida per Peccenini nella Ultimate Cup Series 2019 : Coviamo tanta curiosità perché parteciperemo a un campionato tutto nuovo e sarà una scoperta, per i protagonisti e in generale per il mondo del motorsport. Negli ultimi quattro anni abbiamo ...

Prato - Autorizzata la manifestazione di Forza Nuova. Ci sarà anche la contromanifestazione : Via libera alla manifestazione di Forza Nuova a Prato in programma sabato prossimo. Come si legge su L'Arno.it il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto, ha autorizzato la manifestazione del movimento politico guidato da Roberto Fiore in programma nella città toscana il 23 marzo. Non sono stati "ravvisati motivi per non concedere l'autorizzazione", spiegano dalla prefettura, che auspica il senso di ...

Sallusti : "Strage Nuova Zelanda? Autore non avrebbe fatto il suprematista se avesse avuto madre o moglie più vicine" : "Strage alla moschea di Christchurch? Non vorrei banalizzarla troppo, ma se quel signore avesse avuto una madre o una compagna o una moglie o una fidanzata che si fossero maggiormente occupate di lui, magari non avrebbe fatto il suprematista". Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, risponde ad Antonio Padellaro de Il fatto Quotidiano circa la pericolosità del "Congresso mondiale delle ...

Auto - CarPlanner : Nuova piattaforma digitale Noleggio lungo termine : Roma, 18 mar., askanews, - La crescita del mercato del Noleggio a lungo termine ha fatto aumentare notevolmente il numero di offerte rendendo sempre più difficile la scelta per gli utenti. Ma da oggi, ...

Ministro Toninelli - Auto nuova con gaffe in tv : nuova gaffe per il Ministro dei Trasporti Toninelli, firmatario del discusso provvedimento che ha introdotto nel mercato automobilistico italiano l'ecobonus per i modelli più ecologici e l'ecotassa per quelli più inquinanti. Durante la puntata di Tg2 Motori del 17 marzo, una rubrica dedicata ai motori che va in onda ogni domenica, il Ministro Toninelli siede al volante di un'auto elettrica, accompagnato dalla conduttrice Maria Leitner. Il clima ...

L'Auto-intervista del killer della strage in Nuova Zelanda : "Sono fascista e razzista" : "Per la prima volta un uomo che viene chiamato fascista lo è veramente" ha scritto il killer 28enne Brenton Tarrant nella sua delirante autointervista pubblicata poche ore prima della strage nelle moschee a Christchurch. L'uomo indica la Cina come modello con i valori politici e sociali più vicini ai suoi e ammira anche il presidente Usa, Donald Trump, come "simbolo di una rinnovata identità bianca", ma non come leader politico.

Nuova Zelanda - la strage in moschea trasmessa in diretta dal terrorista. Il viaggio in Auto e la camminata prima dell'orrore : La strage nella moschea di Christchurch è stata trasmessa per 17 minuti in live stream dal terrorista, identificato dalla polizia australiana come Brenton Tarrant, un 28enne bianco nato in Australia. L'uomo ha pubblicato sui social anche un manifesto, una sorta di rivendicazione degli attacchi intrisa di ideologia di estrema destra, anti-Islam ed anti-immigrati. Il capo della polizia della Nuova Zelanda ha esortato a non condividere il video che ...

Allarme tra gli Automobilisti : "Attenti alla truffa dello specchietto". La nuova tecnica dei ladri : allarme per la truffa dello specchietto. Funziona così: simulano un incidente e ti costringono a sganciare cento euro. Per questo il Regno Unito, per la precisione il Foreign office del ministero degli Esteri, invita i suoi cittadini che si preparano ad atterrare a Roma a stare attenti ai finti tamp