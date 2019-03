Aula Senato salva Toninelli | ma ministri Lega lo lasciano solo

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in Aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Casellati contro il senatore Giro : "Non posso consentire a nessuno di fare il segno delle manette in quest'Aula" : Scontro al Senato a colpi di Google tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle durante il dibattito sulle mozioni di sfiducia al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.Sandro Mario Biasotti di Forza Italia nel suo intervento suggerisce a Toninelli: "Visto che lei gioca sempre al cellulare, faccia una cosa: scriva 'Toninelli' su Google e veda cosa esce come primo risultato...la risposta è 'gaffe'". Nicola Airola, di M5S, replica urlando che ...

DISCARICA DI CENTURIPE. DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE ARRIVA NELL'Aula DEL SENATO LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DI TRENTACOSTE : Un impianto in grado di ricevere 1000 tonnellate al giorno di rifiuti pregiudicherebbe la salute, l'ambiente e l'economia locale. Il nostro territorio deve, invece, essere valorizzato attraverso il ...

Salvini si commuove in Senato : 'Amo l'Italia' - ma poi in Aula è bagarre (VIDEO) : Chiamato a parlare al Senato nell'ambito del caso Diciotti e dell'eventuale autorizzazione a procedere da parte dell'autorità giudiziaria, Matteo Salvini ha mostrato un volto diverso da quello duro e molto sicuro di sé con cui si relaziona con gli avversari politici e affronta i temi che tratta. Il leader della Lega ha tradito una certa commozione di fronte all'aula di Palazzo Madama gremita, suscitando gli applausi della sua parte politica, ...

Diciotti - il Senato vota no all autorizzazione a procedere a Salvini. Che in Aula ringrazia il M5s 'Le cose di fanno in due' : 'Amo la patria, i miei figli e il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato. Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'opportunità di svolgere il mio lavoro con orgoglio e comunque votiate ...

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in Aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - il Senato vota sul processo a Salvini. Il ministro in Aula : prenderà la parola - risultato alle 13 : E’ il giorno del voto del Senato sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio è in Aula e prenderà la parola intorno alle 11,40: il voto invece è previsto per le 13. L’assemblea si deve esprimere sul testo del presidente della giunta per le autorizzazioni Maurizio Gasparri che chiede di negare il processo, come chiesto dal tribunale dei ...

Di Maio e salario minimo orario a 9 euro : la proposta fra pochi giorni in Aula al Senato : Il M5S tra pochi giorni vuole depositare in aula al Senato una proposta di legge per garantire il salario minimo orario ai lavoratori dipendenti. In alcune zone d'Italia la retribuzione oraria non supera gli 8 euro. La situazione è maggiormente preoccupante per chi vive al Sud Italia e nelle isole. Il vice premier grillino ha asserito che in tutta europa viene garantita la retribuzione minima oraria, l'Italia non deve essere sempre l'ultimo ...

Diciotti - domani il Senato vota su Salvini. Conte in Aula : "Prosegue assunzione di responsabilità" : Mentre un nuovo caso migranti si apre, con il Viminale che nega lo sbarco a Lampedusa alle 49 persone soccorse dalla nave italiana Mare Jonio, domani l’aula del Senato è chiamata a votare "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Mare Jonio, Di Maio: 'Non sarà nuovo caso Diciotti'. Salvini: 'Non metteranno piede in Italia' Che ne sarà della Mare ...

Diciotti - nell'Aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli - M5s - : 'Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo' : La questione è ormai diventata puramente politica: mercoledì prenderà la parola il presidente della Giunta per le Immunità, Maurizio Gasparr i, che ripercorrerà la vicenda e illustrerà la proposta ...

Diciotti - nell’Aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli (M5s) : “Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo” : L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì in Senato si vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Nave Diciotti - mercoledì verdetto del Senato. Salvini interverrà in Aula = : Il 'caso' Diciotti, con la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, tornera' ad infiammare il dibattito parlamentare. Martedi', infatti, l'Aula del Senato avviera' la discussione generale sul parere espresso della Giunta delle immunita', che il 19 febbraio scorso ha deciso (con i voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di non ...

Cina : Pd Senato a Moavero - 'quali sono reali intendimenti governo? spieghi in Aula' : ... e se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga doveroso e urgente chiarire quali siano gli indirizzi del Governo in materia di politica economica internazionale'.

La protesta di Forza Italia in Senato : 'Non fermate l'Italia' - e in Aula è bagarre (VIDEO) : Arrivano ancora una volta dal Parlamento Italiano scene in cui le opposizioni, per manifestare il dissenso nei confronti del Governo, si rendono protagoniste di gesti particolarmente eclatanti e scenografici. Stavolta è stato il turno di Forza Italia, che ha inteso esprimere le proprie perplessità riguardo all'operato dell'esecutivo sulla Tav, esponendo dei cartelli e uno striscione. Un comportamento che naturalmente non può appartenere a quelle ...