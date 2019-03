Auguri al grande fuoriclasse brasiliano Ronaldinho

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Nel 21 marzo del 1980 a Porto Alegre (Brasile) nasceva uno dei più grandibrasiliani e del mondo, nasceva infatti Ronaldo de Assis Moreira, o meglio semplicemente,. L’assoha deliziato le platee di tutto il mondo, ed è l’idolo indiscusso di tutti i brasiliani e dei tifosi delle squadre in cui ha giocato.La carriera e le caratteristiche tecniche del campione Ritenuto dai brasiliani uno dei più grandi di tutti i tempi, nelle solite difficili classifiche che si fanno da sempre, e particolarmente difficili da fare soprattutto in un Paese come il Brasile, terra di calcio e di tanti, in primis citiamo Pelè, Zico, Ronaldo il fenomeno, Rivaldo e appunto lui,Tecnicamente è uno dei calciatori più forti della storia, tocco di palla eccezionale,fantasia calcistica, grandi dribbling, è famoso anche per la suacapacità di ...

angelomangiante : Me lo ricordo come oggi. Ero a pochi metri. #Mazzone aiuta Totti come un papà. O quando riprendeva Carboni: 'Amedè… - realvarriale : Oggi mia figlia che studia a Londra mi ha mandato gli auguri con questa foto che,15 anni fa, ci ritrae insieme alla… - frafacchinetti : Diventare padre è il più grande regalo che ti possa capitare. Perché da quel momento capisci veramente il significa… -