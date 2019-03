ATP Miami – Esordio super per Sonego | l’azzurro stende Klizan in due set

Compleanno amaro per Nicola Kuhn! Paura all’ATP di Miami : il giovane collassa all’esordio [VIDEO] : Nicola Kuhn fa preoccupare tutti gli spettatori del torneo ATP di Miami: il giovane spagnolo collassa all’esordio Lo spettacolo del Miami Open è iniziato con tante emozioni, preoccupazioni e colpi di scena. Oltre l’arrivo della pioggia che ha costretto ad interrompere i match, nelle ultime ore non si fa altro che parlare del collasso del giovane Nicola Kuhn. L’austriaco, naturalizzato spagnolo, di certo si ricorderà del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia mentre rimontava : La pioggia interrompe per due volte Thomas Fabbiano proprio nel momento migliore, quando è in rimonta contro il bielorusso Ilya Ivashka nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro, perso il primo set 4-6, nel secondo al momento della seconda definitiva sospensione era avanti di un break, sul 3-0, con l’avversario al servizio nel quarto gioco, interrotto sul 30-15. Nel primo set per otto giochi il canovaccio è il ...

ATP Miami – Berrettini ko al primo turno : esordio amaro per l’azzurro - Hurkacz trionfa in due set : Berrettini ko all’esordio nel torneo ATP di Miami: il polaco Hurkacz manda al tappeto l’azzurro in due set Niente da fare per Berrettini all’esordio del torneo ATP di Miami: il tennista italiano ha ceduto al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti al polacco Hurkacz. L’azzurro è stato mandato al tappeto in un’ora 12 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 3-6.L'articolo ATP Miami ...

ATP Miami : Tomáš Berdych si ritira per problemi alla schiena : Tomáš Berdych non parteciperà al torneo di Miami, il tennista ceco sorteggiato con Tomic ha dato forfait per problemi alla schiena Tomáš Berdych non prenderà parte alla gara di questa sera che avrebbe dovuto disputare nel torneo ATP di Miami. Il tennista ceco avrebbe dovuto giocare contro il collega Tomic, ma non scenderà in campo come comunicato da lui stesso attraverso il proprio account Twitter. I problemi alla schiena hanno ...

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Miami (20 - 31 marzo 2019) : Dal 20 al 31 marzo, grande tennis su Sky Sport con il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. Tutte le giornate di gara verranno trasmesso in diretta esclusiva su due canali, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. La “squadra” di Sky che seguirà il torneo sarà formata da: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan e Paolo Ghisoni, alle telecronache, ...

Tennis - l’ATP Masters 1000 Miami al via : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica 2019 ha ormai preso il via e gli appuntamenti da seguire per gli amanti dello sport con la racchetta si succedono a ritmo frenetico. Già da domani è in programma uno dei tornei che regala sempre grandi emozioni, il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. […] L'articolo Tennis, l’ATP Masters 1000 Miami al via: il torneo maschile su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

ATP Miami - 4 italiani in tabellone in attesa dei possibili qualificati : ATP Miami, quattro italiani ai nastri di partenza del torneo sul cemento americano, ma il novero degli azzurri potrebbe aumentare ancora Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi tornano in campo nel pomeriggio per il turno decisivo delle qualificazioni del ‘Miami Open‘ (cemento, montepremi di 8.359.45 dollari). Il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale si gioca un posto in tabellone con lo statunitense Mackenzie McDonald. ...

Tennis - ATP Miami 2019 : effettuati i sorteggi - Fognini sulla strada di Djokovic - Cecchinato su quella di Zverev : Sono stati effettuati i sorteggi del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Miami, Florida, che ha preso il via nella giornata odierna per quanto riguarda le qualificazioni, ma che entrerà nel vivo da mercoledì 20, con il primo turno. L’edizione di quest’anno si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, stadio dei Miami Dolphins della NFL, impianto da 14000 spettatori per il Tennis (64767 per il football ...