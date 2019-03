Atletica - torna l’appuntamento con l’attesa Corritalia : quest’anno si celebra la 28ª edizione : La manifestazione podistica organizzata da quasi 30 anni dall’Associazione Italiana Cultura Sport si svolgerà in circa 50 città italiane Trascorrere una giornata all’aria aperta, in movimento, tra bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del Paese: non c’è nulla di meglio per dare il benvenuto alla primavera. Per questo, da quasi 30 anni Aics Associazione Italiana Cultura Sport organizza Corritalia, la manifestazione ...

Atletica - Coppa Europa lanci 2019 : Sara Fantini si esalta - martello a 69.25. Fabbri torna oltre i 20 metri - Italia terza al maschile : A Samorin (Slovacchia) è incominciata la Coppa Europa di lanci e l’Italia è stata protagonista nella prima giornata: terzo posto provvisorio con la squadra maschile e sesto per quella femminile. Sara Fantini ha spedito il suo martello a 69.25 metri (miglior prestazione nazionale under 23) e ha così concluso al decimo posto nella gara vinta dalla bielorussa Hanna Malyshik (74.95). Leonardo Fabbri è tornato oltre i 20 metri dopo ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : che Italia torna da Glasgow? Squilli di Tamberi e della staffetta ma i flop non sono mancati : Un oro, un bronzo, ottavo posto nel medagliere, undicesima piazza nella classifica a punti (con sette top eight). Questo è il bilancio dell’Italia agli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, un bottino tutto sommato discreto in un contesto complessivamente di medio livello. A Glasgow la nostra Nazionale è riuscita a mettersi in luce in quella che era a tutti gli effetti una tappa intermedia nel percorso che conduce ai Mondiali di Doha e ...

Atletica - Tamberi è tornato : oro agli Europei Indoor : Gianmarco Tamberi 'salta' sull'oro agli Europei Indoor di Atletica leggera in corso a Glasgow , in Scozia. Il marchigiano vince la finale dell'alto agli EuroIndoor superando i 2,32 metri al secondo ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : le pagelle. Tamberi stellare - Forte e Fabbri da sballo - Vicenzino ritorna : Nel weekend si sono disputati i Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera. Al PalaIndoor di Ancona sono arrivate delle belle prestazioni che meritano di essere sottolineate anche se le assenze di Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Claudio Stecchi hanno abbassato il livello complessivo della rassegna tricolore. Di seguito le pagelle degli atleti di punta e di quelli che si sono maggiormente messi in luce nel fine settimana. GIANMARCO ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Marcell Jacobs torna nel lungo a Madrid! Spiccano Rojas - Schippers e Ortega : Non c’è nemmeno un attimo per rifiatare nel World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Questa sera si torna infatti in pedana con la quarta tappa al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid (Spagna), non mancano le stelle in un contesto altamente competitivo che potrebbe regalare delle prestazioni importanti. La venezuelana Yulimar Rojas, Campionessa del Mondo ...

Atletica - Marcel Jacobs torna al salto in lungo : “Resta il mio primo amore e sono in forma” : Certi amori non si possono dimenticare. Senza voler eccedere in romanticismo, pensare al rapporto tra il salto in lungo e al 24enne Marcel Jacobs, atleta nostrano capace di misure importanti in questa specialità e nello stesso tempo di tempi rilevanti nella velocità, sembra riprendere da dove aveva interrotto poco meno di due anni fa Lo si era lasciato alla mancata qualificazione alla Finale degli Euroindoor di Belgrado quando l’azzurro ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Karlsruhe : inizia il percorso verso gli Europei indoor : inizia il percorso di avvicinamento di Gianmarco Tamberi agli Europei indoor di Glasgow, primo obiettivo stagionale del saltatore in alto azzurro: come riporta il sito federale l”italiano sarà in gara a Karlsruhe poco dopo essere ritornato in Italia dal lungo raduno in Sudafrica con il padre (che è anche il suo allenatore). Per arrivare al meglio alla rassegna continentale al coperto di inizio marzo ha scelto di partire dalla seconda tappa ...

Atletica : torna in gara Filippo Tortu. L’azzurro di scena all’Istaf Indoor Meeting di Berlino : E’ la Mercedes-Benz Arena di Berlino il teatro del ritorno in gara in questo 2019 di Filippo Tortu. Il ventenne brianzolo sarà impegnato, nella giornata di domani, sarà impegnato nell’Istaf Indoor Meeting della capitale tedesca, che lo scorso anno lo vide arrivare secondo in 6″62, alle spalle del cinese Su Bingtian. Tortu troverà pane per i suoi denti nell’impianto berlinese inaugurato poco più di dieci anni fa: il ...

Atletica - Gianmarco Tamberi pronto all’esordio : debutto a Karlsruhe. Torna Filippo Tortu - spettacolo a Berlino : Gianmarco Tamberi è pronto per fare il proprio debutto stagionale, il saltatore in alto è rientrato dal raduno di tre settimane in Sudafrica ed esordirà sabato 2 febbraio in occasione della seconda tappa dello IAAF World Indoor Tour, il massimo circuito di gare al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Halfshave andrà dunque in scena a Karlsruhe (Germania) e vorrà subito Tornare a volare dopo aver finito al meglio il 2018 con il ...