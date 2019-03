Atletica – Si disputeranno a Cassino i Campionati Tricolori di Marcia

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019)italiani di: adella 20 km Dopo l’edizione dello scorso anno a Roma, alle Terme di Caracalla, domenica 24 marzo tornano per la quinta volta sulle strade di(Frosinone) iItaliani di: in palio i titoli nazionali della 20 km senior e promesse. La giornata tricolore dedicata agli specialisti del tacco e punta, che si preparano per l’Incontro internazionale di Podebrady (Repubblica Ceca, 6 aprile), la Coppa Europa di Alytus (Lituania, 19 maggio) e i Mondiali di Doha (Qatar, 27 settembre-6 ottobre), è inoltre valida come seconda prova dei Societari die prevede anche competizioni per gli juniores, gli allievi e i cadetti. L’organizzazione è curata dal Cuse la prova femminile della 20 km è l’occasione per ricordare Anna Rita Sidoti: anche quest’anno sarà consegnato alla vincitrice il trofeo che celebra ...