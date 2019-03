ansa

(Di giovedì 21 marzo 2019) ... 4x400 Juniores di società,, vinto lo scudetto ai Tricolori indoor nella categoria Juniores e portato 2 atleti, Andrea Romani e Alessandro Sibilio, a far parte del quartetto campione del mondo Under ...

rosapetrazzuolo : Atletica: rischio chiusura per Riccardi Milano - milanmagazine_ : Atletica: rischio chiusura per Riccardi Milano - apetrazzuolo : Atletica: rischio chiusura per Riccardi Milano -